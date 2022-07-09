Гендиректор «Спартака»: был бы другой результат, если бы не играли в Питере? Не думаю

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после разгромного поражения красно-белых в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:4) ответил на вопрос, был бы другой результат у встречи, если бы она проходила не в Санкт-Петербурге. Напомним, команды сыграли в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Если бы играли не в Питере, был бы другой результат? Не думаю», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступали Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Напомним, «Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка России.
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