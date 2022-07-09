Швеция и Нидерланды сыграли вничью в матче женского чемпионата Европы

В Шеффилде (Англия) на стадионе «Брэммел Лэйн» завершился матч первого тура группы C женского чемпионата Европы. Встречались сборные Нидерландов и Швеции. Матч закончился со счётом 1:1.



На 35-й минуте Йонна Андерссон открыла счёт, воспользовавшись передачей Косоваре Аслани. Но на 52-й минуте футболистки из Нидерландов сумели отыграться. Джилл Рорд воспользовалась хорошим шансом и точно пробила из пределов штрафной, больше счёт уже не менялся.



В группе C, помимо Нидерландов и Швеции, выступают сборные Швейцарии и Португалии. Они в первом туре сыграли вничью (2:2).

В группе C должна была сыграть и сборная России. Но из-за политических событий россиянок отстранили от турнира, их заменила команда Португалии.