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Швеция и Нидерланды сыграли вничью в матче женского чемпионата Европы

Швеция и Нидерланды сыграли вничью в матче женского чемпионата Европы
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В Шеффилде (Англия) на стадионе «Брэммел Лэйн» завершился матч первого тура группы C женского чемпионата Европы. Встречались сборные Нидерландов и Швеции. Матч закончился со счётом 1:1.

На 35-й минуте Йонна Андерссон открыла счёт, воспользовавшись передачей Косоваре Аслани. Но на 52-й минуте футболистки из Нидерландов сумели отыграться. Джилл Рорд воспользовалась хорошим шансом и точно пробила из пределов штрафной, больше счёт уже не менялся.

В группе C, помимо Нидерландов и Швеции, выступают сборные Швейцарии и Португалии. Они в первом туре сыграли вничью (2:2).

В группе C должна была сыграть и сборная России. Но из-за политических событий россиянок отстранили от турнира, их заменила команда Португалии.

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 1-й тур
09 июля 2022, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды (ж)
Окончен
1 : 1
Швеция (ж)
0:1 Андерссон – 35'   1:1 Рорд – 52'
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