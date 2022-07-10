Клаудиньо рассказал о задаче «Зенита» на предстоящий сезон

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо после разгромной победы в матче Суперкубка России с московским «Спартаком» (4:0) рассказал о задачах сине-бело-голубых на предстоящий сезон.

«Конечно, в РПЛ сильные соперники. Я не буду о них говорить, потому что все знают — в России конкурентоспособные команды. Наша задача, несмотря на то что мы завоевали четыре титула подряд, сделать всё для завоевания ещё одного чемпионства в новом сезоне», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

К старту нового сезона-2022/2023 «Зенит» подходит в качестве победителя предыдущего розыгрыша чемпионата России по футболу, а также как обладатель Суперкубка России. 15 июля «Зениту» предстоит сыграть первый тур нового сезона РПЛ, санкт-петербургская команда проведёт выездной матч с «Химками».