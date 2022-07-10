Тренер «Зенита»: сделаем всё возможное, чтобы бразильцы продолжили играть за «Зенит»

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра после победы в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0) высказался о своих соотечественниках-футболистах, выступающих за санкт-петербургский клуб.

«Ребята бразильцы все здесь. Вы сами видели, как они сегодня играли. Все довольны, очень рады выступать за «Зенит». Мы сделаем всё возможное, чтобы они остались в Питере и продолжили играть за «Зенит», — передаёт слова де Оливейры корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в данный момент за «Зенит» играют пять бразильцев: защитники Родригао и Дуглас Сантос, полузащитники Вендел и Клаудиньо, а также нападающий Малком. В ближайшее время к данной южноамериканской диаспоре должны присоединиться вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Они арендованы «Зенитом» у «Коринтианса».