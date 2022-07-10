Ерохин: сможет ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту» в новом сезоне? Посмотрим
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не стал делать прогноз на борьбу за чемпионство в следующем сезоне РПЛ. Накануне, 9 июля, «Зенит» разгромил в матче за Суперкубок России «Спартак» со счётом 4:0. Несмотря на столь крупное поражение, Ерохин не стал оценивать силу «Спартака» и отвечать на вопрос, сумеют ли красно-белые навязать борьбу «Зениту».
«Посмотрим. Сезон ещё не начался. Осталось время на подготовку. У «Спартака» новый тренер и новая тактика, так что посмотрим», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Зенит» является действующим чемпионом страны. Команда из Санкт-Петербурга выигрывала турнир четырежды подряд. «Спартак» в прошлом сезоне выиграл Кубок страны.
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