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«Эмоции — супер». Ерохин высказался о поддержке «Виража» в матче за Суперкубок

«Эмоции — супер». Ерохин высказался о поддержке «Виража» в матче за Суперкубок
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об эмоциях от поддержки болельщиков во время матча за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась победой «Зенита» со счётом 4:0.

«Было фантастически. Может быть, немного соскучились за время перерыва. Давно такого количества болельщиков не было. Эмоции — супер», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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