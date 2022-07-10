«Эмоции — супер». Ерохин высказался о поддержке «Виража» в матче за Суперкубок
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об эмоциях от поддержки болельщиков во время матча за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась победой «Зенита» со счётом 4:0.
«Было фантастически. Может быть, немного соскучились за время перерыва. Давно такого количества болельщиков не было. Эмоции — супер», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
Новость по теме«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России
Комментарии
- 10 июля 2022
-
02:00
-
01:50
-
01:37
-
01:27
-
01:24
-
00:59
-
00:54
-
00:46
-
00:43
-
00:37
-
00:26
-
00:25
-
00:14
-
00:14
-
00:04
- 9 июля 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:45
-
23:41
-
23:31
-
23:26
-
23:21
-
23:16
-
23:14
-
23:13
-
23:12
-
23:05
-
22:51
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:29
-
22:20
Партнерский контент