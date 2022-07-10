«Спартак» покинул стадион спустя три часа после игры с «Зенитом» из-за допинг-теста Джикии

Футболисты «Спартака» покинули стадион «Газпром Арена» спустя три часа после окончания матча за Суперкубок России с «Зенитом» (0:4).
Задержка была связана с тем, что защитник «Спартака» Георгий Джикия сдавал допинг-тест. Вместе с Джикией тест сдавал и Даниил Денисов, который провёл там полтора часа.
В составе «Зенита» в матче за Суперкубок России отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра. Данная победа стала самой крупной в истории турнира.
Для «Спартака» этот матч стал первым официальным под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.
Напомним, «Зенит» стал победителем РПЛ сезона-2021/2022. «Спартак», в свою очередь, выиграл Кубок России.
Новый сезон чемпионата России стартует 15 июля.
Проголосовать за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2021/2022 можно по ссылке.
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