Нидерланды – Швеция: видеообзор ничьей на женском чемпионате Европы

9 июля в английском Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин. Матч сборных Нидерландов и Швеции завершился вничью со счётом 1:1.



На 35-й минуте шведская полузащитница Йонна Андерссон открыла счёт, использовав передачу Косоваре Аслани, но на 52-й минуте нидерландки отыгрались – 25-летняя футболистка немецкого «Вольфсбурга» Джилл Рорд реализовала свой момент, точно пробив из пределов штрафной.

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До конца игры оставалось порядка 40 минут, однако счёт больше не менялся. При равном соотношении по владению мячом и примерном равенстве по количеству ударов (10 против 11) сборные Нидерландов и Швеции поделили очки. В другом матче дня в группе C Португалия и Швейцария также сыграли вничью.