Аршавин рассказал о цели «Зенита» подписать левого центрального защитника

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин, занимающий в клубе из Санкт-Петербурга должность заместителя генерального директора по спортивному развитию, ответил на вопрос, какого усиления команды стоит ожидать, учитывая отсутствие еврокубков в сезоне-2022/23.



«Сейчас есть нацеленность на защитника. Если «Зенит» найдёт хорошего левого центрального защитника, то, думаю, он будет приобретён. Ставка на схему с тремя центральными? Нет, почему? Я надеюсь, двух центральных хватит, чтобы играть в чемпионате России. Поиски форварда? У нас и так перебор нападающих», – сказал Аршавин после матча за Суперкубок России со «Спартаком» в эфире телеканала «Матч».



Напомним, в летнее межсезонье «Зенит» уже приобрёл центрального защитника – 26-летнего бразильца Родригао, ранее выступавшего в РПЛ в составе «Сочи». Также в распоряжении Сергея Семака сейчас есть Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, а также восстановившийся после травмы Деян Ловрен, универсальный Дуглас Сантос и пришедший зимой из «Урала» Арсен Адамов.