Сергеев: шедевральный гол. Уже не помню, когда забивал ударом из-за штрафной

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от завоевания Суперкубка России и оценил свой эффектный гол, забитый обводящим дальним ударом и положивший начало победе.



«Не помню, когда забивал ударом из-за штрафной – много мячей было из её пределов или из вратарской. А здесь получился шедевральный гол. Хорошо попал. Самое главное – это результат, счёт 4:0. Голы и Малкома, и Вендела, и Кассьерры в конце – все были очень достойными. «Спартак» всегда был конкурентом для «Зенита», это дерби двух столиц, и сегодня праздник удался. Будем двигаться дальше – нужно завоёвывать следующее чемпионство и Кубок. Хочется брать по максимуму от футбола, пока есть такая возможность. Конкуренция с Кассьеррой? У нас все равноценны, и это уже тренерское решение – кого выпускать в старте, а кого на замену», – сказал Сергеев в эфире телеканала «Матч» сразу после победы над «Спартаком».

Уже в пятницу, 15 июля, в стартовом туре Российской Премьер-лиги «Зенит» проведёт выездной матч с «Химками». Команда Сергея Семака начнёт защиту титула после четырёх победных сезонов в чемпионате России.