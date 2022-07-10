«ПСЖ» ведёт переговоры с агентом Криштиану Роналду
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Педру Алмейда в своём «твиттере».
По данным источника, футбольный советник французского клуба Луиш Кампуш ведёт переговоры с агентом Роналду Хорхе Мендесом по поводу возможного перехода.
Ранее стало известно, что Роналду не полетит вместе с командой на предсезонное турне в Таиланд. Также португальский нападающий пропустил несколько тренировок в составе «Манчестер Юнайтед».
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал 3 результативные передачи.
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