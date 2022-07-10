FA ответила английским футболисткам, призвавшим отказаться от белых шорт из-за менструации

Футбольная ассоциация Англии (FA) отреагировала на просьбу футболисток женской национальной команды заменить белый цвет шорт из-за опасений по поводу необходимости носить белое во время менструации.

«Мы осознаем важность и хотим, чтобы наши игроки чувствовали нашу полную поддержку в этом вопросе. Любые отзывы, сделанные ими, будут учтены при разработке будущих моделей. Мы продолжим работать в тесном контакте с нашими партнерами Nike, по-прежнему следуя указаниям организаторов турниров, где это возможно, в отношении выбора цвета», — приводит слова представителя FA The Athletic.

При этом, в FA отметили, что не смогут изменить цвет шорт во время проведения женского чемпионата Европы, который проходит в эти дни.