Талалаев на тренировке поздравил игроков «Ахмата» с праздником Курбан-байрам

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев обратился к футболистам команды перед началом тренировки, поздравив мусульман с праздником.



«Сегодня большой праздник – Курбан-Байрам. Поздравляю всех мусульман. Желаю вам здоровья, счастья, терпения и удачи. Вера должна делать нас чище и лучше, светлее и увереннее. Поэтому я хочу, чтобы каждое наше с вами убеждение приводило нас ко всему самому хорошему. Это касается как жизни, так и футбола», – привёл кадры поздравительной речи Талалаева официальный телеграм-канал «Ахмата».

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

К новому сезону подопечные Андрея Талалаева готовятся на сборе в Новогорске. В первом туре чемпионата России грозненцы 16 июля встретятся с московским «Спартаком».