Талалаев на тренировке поздравил игроков «Ахмата» с праздником Курбан-байрам

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев обратился к футболистам команды перед началом тренировки, поздравив мусульман с праздником.
«Сегодня большой праздник – Курбан-Байрам. Поздравляю всех мусульман. Желаю вам здоровья, счастья, терпения и удачи. Вера должна делать нас чище и лучше, светлее и увереннее. Поэтому я хочу, чтобы каждое наше с вами убеждение приводило нас ко всему самому хорошему. Это касается как жизни, так и футбола», – привёл кадры поздравительной речи Талалаева официальный телеграм-канал «Ахмата».
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».
К новому сезону подопечные Андрея Талалаева готовятся на сборе в Новогорске. В первом туре чемпионата России грозненцы 16 июля встретятся с московским «Спартаком».
- 10 июля 2022
-
05:05
-
04:56
-
04:52
-
04:37
-
04:07
-
03:46
-
03:30
-
03:06
-
02:53
-
02:35
-
02:00
-
01:50
-
01:37
-
01:27
-
01:24
-
00:59
-
00:54
-
00:46
-
00:43
-
00:37
-
00:26
-
00:25
-
00:14
-
00:14
-
00:04
- 9 июля 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:45
-
23:41
-
23:31
-
23:26
-
23:21
-
23:16
-
23:14
-
23:13