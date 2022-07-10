«Барселона» готова удовлетворить требование «Баварии», заплатив за Левандовского € 50 млн

Каталонская «Барселона» отчаянно пытается заполучить нападающего «Баварии» Роберта Левандовского и готова сделать четвёртое предложение о покупке поляка, удовлетворив финансовые запросы немецкого клуба, сообщает sport1.de.
По сведениям источника, испанский гранд готов заплатить требуемые «Баварией» € 50 млн. Последнее предложение «Барселоны» было в районе € 40 млн, однако оно было отклонено немецкой стороной.
Также сообщается, что «Пари Сен-Жермен» не потерял интерес к форварду и в любой момент может включиться в гонку за его трансфер.
Боссы «Баварии» пытаются удержать Левандовского, так как не могут найти ему равноценную замену на рынке.
Напомним, по окончании прошлого сезона поляк заявил, что его история в «Баварии» завершена и он намерен покинуть клуб летом.
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом.
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