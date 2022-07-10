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Руслан Литвинов высказался о поддержке болельщиков «Спартака» в матче с «Зенитом»

Руслан Литвинов высказался о поддержке болельщиков «Спартака» в матче с «Зенитом»
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20-летний полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов выразил мнение о поддержке болельщиков красно-белых в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4), который состоялся вчера на стадионе «Газпром Арена».

«Болельщики «Спартака» сегодня всё по максимуму делали: они болели, поддерживали», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В прошлом сезоне Литвинов принял участие в 30 встречах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В матче с «Зенитом» Руслан появился на поле на 61-й минуте, заменив Даниила Хлусевича.

Трансферная стоимость Литвинова оценивается в € 1,2 млн, а его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

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