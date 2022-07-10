Семак ответил на вопрос о том, считает ли Алипа игроком основного состава «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы в Суперкубке России ответил на вопрос о том, считает ли он центрального защитника клуба Нуралы Алипа основным игроком команды.

«Играет тот, кто лучше готов. Вот и всё. На сегодняшний день Алип лучше готов, и он вышел в стартовом составе. Что будет завтра — посмотрим, как он будет работать. На следующей неделе сделаем выводы. Сегодня он сыграл, на мой взгляд, хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, во вчерашнем матче за Суперкубок-2022 «Зенит» разгромил московский «Спартак со счётом 4:0. Голы в составе победителей записали на свой счёт Вендел, Малком, Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

Нуралы Алип провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

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