Бельгия — Исландия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 10 июля, состоится матч первого тура группы D женского чемпионата Европы – 2022, в котором сыграют сборные Бельгии и Исландии. Встреча пройдёт в Манчестере (Англия) на стадионе «Академи». Начало матча – в 19:00 мск.
Транслировать матч будет телеканал «Матч! Футбол 1».
Напомним, в квартете с Бельгией и Исландией выступают Франция и Италия, которые проведут очный матч также сегодня, но в более поздний временной слот (22:00 мск).
Вчера, 9 июля, состоялись встречи группы С, где Швейцария сыграла вничью с Португалией (2:2), а Нидерланды не сумели обыграть Швецию (1:1).
Турнир проходит в Англии, он стартовал 6 июля, а финальная встреча пройдёт 31 июля. Прошлый чемпионат Европы состоялся в 2017 году, его принимали Нидерланды – они и завоевали золотые медали тех соревнований.
- 10 июля 2022
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