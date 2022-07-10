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Мантуан поддерживал «Зенит» в матче со «Спартаком», смотря трансляцию на русском языке

Мантуан поддерживал «Зенит» в матче со «Спартаком», смотря трансляцию на русском языке
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Бразильский новичок «Зенита» Густаво Мантуан, который на правах аренды должен в ближайшее время присоединиться к санкт-петербургскому клубу, необычным образом поддерживал российскую команду во время победного матча за Суперкубок со «Спартаком» (4:0).

Полузащитник смотрел трансляцию матча с комментариями на русском языке. Он выложил соответствующий скрин экрана телефона и подписал его фразой «Davai Zenit».

Напомним, Густаво Мантуан и бразильский голкипер Иван на правах двухсторонней аренды на сезон перешли в «Зенит» из «Коринтианса». В обратном направлении отправился форвард российского клуба Юри Алберто.

В недавнем матче за бразильский клуб Мантуан получил травму бедра. По сообщениям различных источников, срок его восстановления может варьироваться от четырёх до шести недель.

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