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«Бавария» может продать Юпамекано, если подпишет де Лигта

«Бавария» может продать Юпамекано, если подпишет де Лигта
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Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано может покинуть немецкий клуб в случае прихода в команду защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает «90 минут».

Источник сообщает, что Юпамекано хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре и опасается потери игровой практики из-за прихода в команду новых защитников.

По сведениям источника, главным претендентом на француза является лондонский «Челси», который хочет усилить свою линию обороны.

Мюнхенский клуб в случае продажи хотел бы выручить за Юпамекано не менее € 50 млн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что де Лигт близок к переходу в «Баварию» и уже провёл переговоры с представителями немецкого гранда.

«Бавария» объявила о продлении контракта с Нойером роликом с козлом.

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