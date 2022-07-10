Расписание матчей женского Евро — 2022 на 10 июля

Сегодня, 10 июля, в рамках первого тура группового этапа в группе D женского чемпионата Европы — 2022 встретятся сборные Бельгии и Исландии. Начало матча запланировано на 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Академи» в Манчестере. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч».
В 22:00 по московскому времени начнётся вторая игра группы D: Франция— Италия. Матч будет сыгран на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме. В прямом эфире эту встречу также покажет телеканал «Матч».
Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Вчера, в рамках первого тура в матчах группы С Португалия — Швейцария и Нидерланды — Швеция были зафиксированы ничьи (2:2 и 1:1 соответственно).
Женская сборная Испании показала состав на Евро с помощью дронов.
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