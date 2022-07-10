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Абаскаль недоволен после игры с «Зенитом», Стерлинг перейдёт в «Челси». Главное к утру

Абаскаль недоволен после игры с «Зенитом», Стерлинг перейдёт в «Челси». Главное к утру
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Боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев одержал яркую победу в главном бою UFC Вегас 58, вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сменит клубную прописку, а «Зенит» разгромил «Спартак» в Суперкубке России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Физиев нокаутировал дос Аньоса в главном бою турнира UFC Вегас 58.
  2. Рахим Стерлинг подпишет пятилетний контракт с «Челси». Сумма трансфера — € 53 млн + бонусы .
  3. «Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России.
  4. Уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон.
  5. «Барселона» готова удовлетворить требование «Баварии», заплатив за Левандовского € 50 млн.
  6. Аршавин рассказал о цели «Зенита» подписать левого центрального защитника.
  7. «Мир» стал титульным спонсором РПЛ.
  8. Саид Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дугласом Силвой на UFC Вегас 58.
  9. Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии, Леклер — второй, Хэмилтон — восьмой.
  10. Тренер «Спартака» Абаскаль: ненормально, что Суперкубок играют на поле одной из команд.
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