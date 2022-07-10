Абаскаль недоволен после игры с «Зенитом», Стерлинг перейдёт в «Челси». Главное к утру

Боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев одержал яркую победу в главном бою UFC Вегас 58, вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сменит клубную прописку, а «Зенит» разгромил «Спартак» в Суперкубке России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».