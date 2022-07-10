ЦСКА обошёл «Локомотив» в турнирной таблице женской Суперлиги

Вчера, 9 июля, прошли матчи 16-го тура женской Суперлиги сезона-2022 ЦСКА — «Ростов» и «Рязань-ВДВ» — «Краснодар».
Встреча женских команд ЦСКА и «Ростова», которая прошла на стадионе «Салют» в Долгопрудном, завершилась победой московской команды со счётом 1:0. Единственный гол забила защитница ЦСКА Юлия Мясникова.
Победа в матче с «Ростовом» позволила ЦСКА обойти «Локомотив» в турнирной таблице женской Суперлиги. У армейцев в активе 34 очка. «Локомотив» набрал 31 очко, но у железнодорожниц есть матч в запасе. Лидером турнирной таблицы является женская команда «Зенита».
В другой встрече «Рязань-ВДВ» уступила «Краснодару». Игра прошла на стадионе «Олимпиец — Спартак» в Рязани и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Краснодар» (14 очков) — на седьмом месте в турнирной таблице Суперлиги. «Рязань-ВДВ» — на последнем, десятом.
- 10 июля 2022
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