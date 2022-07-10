Хлусевич: «Спартак» после матча с «Зенитом» войдёт в новый сезон с большей агрессией

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал результат матча за Суперкубок России — 2022 с «Зенитом» (0:4).



«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады. В начале матча всё получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть. Первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло. Если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, возможно, результат был бы другим, но никто этого точно не знает. Мы получили опыт и войдём в сезон с большей агрессией.



Моя позиция? Я не первый раз играл крайнего защитника, для меня это не проблема. Вполне хорошая позиция. До начала матча в подтрибунке пересекался с Бакаевым. Просто поздоровались. В раздевалку «Спартака» до или после игры он не заходил», — приводит слова Хлусевича Sport24.



«Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА. По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом России. Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля.