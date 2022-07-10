Футболистка сборной Франции Ренар высказалась об отказе от белых трусов из-за месячных
Поделиться
Защитница сборной Франции Венди Ренар поддержала предложение английских футболисток о смене цвета игровой формы.
«Это не такая и плохая идея. Да, нам непросто. Мы вынуждены подстраиваться, ведь мы топ-игроки. Есть, к сожалению, такая особенность. Это часть нашей жизни.
Но это и правда хорошая мысль, здорово, что англичанки так поступили. Если бы производитель помог с этим вопросом и нам, было бы здорово», – приводит слова Ренар Eurosport.fr.
Напомним, ранее игроки женской сборной Англии попросили своего производителя формы Nike не использовать белые игровые трусы в связи с менструацией. Nike также делает форму и для французской команды.
«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России
Комментарии
- 10 июля 2022
-
11:11
-
11:02
-
10:57
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:18
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:37
-
07:19
-
06:54
-
06:27
-
06:04
-
05:45
-
05:27
-
05:05
-
04:56
-
04:52
-
04:37
-
04:07
-
03:46
-
03:30
-
03:06
-
02:53
-
02:35
-
02:00
-
01:50
Партнерский контент