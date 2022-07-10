Футболистка сборной Франции Ренар высказалась об отказе от белых трусов из-за месячных

Защитница сборной Франции Венди Ренар поддержала предложение английских футболисток о смене цвета игровой формы.

«Это не такая и плохая идея. Да, нам непросто. Мы вынуждены подстраиваться, ведь мы топ-игроки. Есть, к сожалению, такая особенность. Это часть нашей жизни.

Но это и правда хорошая мысль, здорово, что англичанки так поступили. Если бы производитель помог с этим вопросом и нам, было бы здорово», – приводит слова Ренар Eurosport.fr.

Напомним, ранее игроки женской сборной Англии попросили своего производителя формы Nike не использовать белые игровые трусы в связи с менструацией. Nike также делает форму и для французской команды.

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