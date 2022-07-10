У юной болельщицы украли футболку Хардер на Евро. Пернилле дала ей ещё одну, узнав про это

Нападающая женской сборной Дании Пернилле Хардер совершила красивый жест после матча первого тура группового этапа на чемпионате Европы — 2022 с Германией (0:4).
После поражения Хардер заметила на трибунах юную болельщицу, которая держала в руках табличку «Сегодня мой день рождения. Хардер, можно твою футболку?» Футболистка подошла, чтобы отдать её девочке. Но через несколько секунд футболку прямо из рук болельщицы выхватила взрослая женщина и скрылась.
Узнав про это, Хардер отдала девочке ещё одну свою игровую футболку.
«Я большая поклонница Пернилле Хардер и была ею очень долгое время, так что всегда мечтала получить её игровую футболку. Она будет висеть в рамке у меня в комнате», — приводит слова болельщицы датское издание TV2.
Ранее нападающая женской сборной Дании Пернилле Хардер объяснила поражение от Германии (0:4) на старте чемпионата Европы – 2022. Она назвала причины, по которым национальная команда потерпела разгром.
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