20-летний защитник «Ювентуса» де Винтер перешёл в «Эмполи» на правах аренды

Защитник «Ювентуса» Кони де Винтер перешёл в «Эмполи» на правах аренды, сообщается на официальном сайте тосканского клуба. Арендное соглашение 20-летнего бельгийского футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023.



Де Винтер стал игроком молодёжной команды «Ювентуса» в 2018 году. В прошлом сезоне защитник выступал за вторую команду туринского клуба, а также провёл два матча за основную команду в Лиге чемпионов УЕФА. Де Винтер сыграл в матчах с «Челси» (0:4) и «Мальмё» (1:0), однако не сумел отметиться результативными действиями.

По итогам сезона-2021/2022 туринский «Ювентус» занял четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Эмполи» завершил сезон на 14-м месте. Чемпионом Италии стал «Милан».