У Симоны Магилл диагностирована травма «крестов». Она уходила с поля в слезах

Полузащитница женской сборной Северной Ирландии по футболу Симона Магилл получила тяжёлую травму в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022.
После встречи с Норвегией у Магилл диагностировали повреждение крестообразных связок. Она получила его в столкновении с защитницей Марией Торирсдоттир. Футболистка была заменена на 79-й минуте игры.
Отметим, что Магилл покинула поле в слезах. Она пропустит оставшиеся матчи Евро.
Напомним, 7 июля прошёл матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин Норвегия — Северная Ирландия. Команды встретились на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Матч закончился разгромной победой команды Норвегии со счётом 4:1.
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