Гендиректор «Динамо»: расстроены уходом Бальбуэны, но готовы к последствиям решения ФИФА

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны приостановить контракт с московским клубом.

«Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведёт активную работу на трансферном рынке и сделает всё возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю. Благодарим Фабиана за самоотверженную игру за «Динамо» и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое возвращение в наш клуб», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».

Напомним, Бальбуэна стал игроком «Динамо» в июле 2021 года. Ранее парагвайский футболист выступал в составе «Насьоналя», «Либертада», «Коринтианса», «Вест Хэм Юнайтед» и других команд. С 2015 года Бальбуэна приглашается в сборную Парагвая.