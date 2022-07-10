Гендиректор «Динамо»: расстроены уходом Бальбуэны, но готовы к последствиям решения ФИФА

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны приостановить контракт с московским клубом.
«Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведёт активную работу на трансферном рынке и сделает всё возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю. Благодарим Фабиана за самоотверженную игру за «Динамо» и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое возвращение в наш клуб», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».
Напомним, Бальбуэна стал игроком «Динамо» в июле 2021 года. Ранее парагвайский футболист выступал в составе «Насьоналя», «Либертада», «Коринтианса», «Вест Хэм Юнайтед» и других команд. С 2015 года Бальбуэна приглашается в сборную Парагвая.
- 10 июля 2022
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