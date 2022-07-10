Колосков — о Суперкубке: «Спартак» не выдерживал нагрузку, которую предложил «Зенит»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча за Суперкубок России — 2022 «Зенит» — «Спартак» (4:0).

«Удивил результат матча. Я рассчитывал, что игра будет результативная, но с двух сторон. Оказалось, что результативная со стороны одной команды. Игра понравилась: она была очень содержательная, держала в напряжении 90 минут. Смотрелось интересно, было много желания, стремления бороться за каждый мяч.



Что касается результата, то здесь сказались два фактора. Первый: более высокое индивидуальное мастерство футболистов «Зенита». Потрясающе были забиты мячи. Более осмысленная игра была у «Зенита». Второе: функциональная подготовка у «Зенита» была выше. Видно, что «Спартак», особенно молодые, не выдерживает такие темп и нагрузку, которые предложил «Зенит».



Организаторы — молодцы. Потрясающая организация матча. Было хорошее открытие, и стадион практически полный. Ещё раз убедился, что РФС абсолютно хорошо провёл игру в Санкт-Петербурге», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.