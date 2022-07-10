Созин: из «Зенита» надо делать базовый клуб сборной России, как в СССР. Тренером — Семака

Член комитета по этике РФС Андрей Созин подвёл итоги Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

«Конечно, противостоянием матч «Зенита» и «Спартака» назвать нельзя. Ну что это такое, два удара в створ ворот? Да, может, был пенальти. Но я хотел сказать не об этом, всё-таки играли первая и десятая команда, у которой новый тренер.



Главный вывод после этого матча другой. И в СССР, и даже в России в разных видах спорта создавали базовый клуб для сборной. В хоккее – ЦСКА, который брал лучших, и сборная отлично выступала. В футболе – киевское «Динамо». Это помогало развитию команды. И сколько бы сейчас ни говорили плохого про «Зенит» и «Газпром», в этой команде играют лучшие игроки страны. Да, может, без вратаря и пары защитников. Но в сборной СССР тоже играли 10 игроков «Динамо» и Дасаев.



Из «Зенита» надо делать базовый клуб сборной, как в СССР. И тренером сборной надо назначить Семака. Хотя дело здесь не в Семаке, не в Карпине, вообще не в фамилиях. Просто тренером должен быть тот, кто тренирует базовую команду. Я верю, что сборная вернётся и базовый клуб для неё, глядя на историю, – это оптимальное решение в нашей ситуации», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России