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«Не понимаю, кем будут играть». Хохлов — об уходе Бальбуэны из «Динамо»

«Не понимаю, кем будут играть». Хохлов — об уходе Бальбуэны из «Динамо»
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал уход защитника Фабиана Бальбуэны из московской команды.

«Естественно, это потеря. Потому что и так дефицит центральных защитников: Евгеньев ушёл, Бальбуэна уходит. Я не понимаю, кем будут играть. Надо кого-то искать на эту позицию.

Сможет ли «Динамо» составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне? Пока чемпионат не стартовал. Если будут такие потери, как Бальбуэна, Шиманьски, то вряд ли они составят конкуренцию», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать соглашения с российскими командами. Парагвайский футболист выступал за «Динамо» с лета 2021 года.

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