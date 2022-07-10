«Не понимаю, кем будут играть». Хохлов — об уходе Бальбуэны из «Динамо»
Поделиться
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал уход защитника Фабиана Бальбуэны из московской команды.
«Естественно, это потеря. Потому что и так дефицит центральных защитников: Евгеньев ушёл, Бальбуэна уходит. Я не понимаю, кем будут играть. Надо кого-то искать на эту позицию.
Сможет ли «Динамо» составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне? Пока чемпионат не стартовал. Если будут такие потери, как Бальбуэна, Шиманьски, то вряд ли они составят конкуренцию», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать соглашения с российскими командами. Парагвайский футболист выступал за «Динамо» с лета 2021 года.
Комментарии
- 10 июля 2022
-
12:47
-
12:44
-
12:37
-
12:25
-
12:20
-
12:18
-
12:09
-
12:05
-
11:59
-
11:59
-
11:51
-
11:46
-
11:41
-
11:33
-
11:29
-
11:24
-
11:21
-
11:11
-
11:02
-
10:57
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:18
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:37
-
07:19
Партнерский контент