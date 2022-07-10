Тарпищев: не стал бы ругать «Спартак». Абаскаль только пришёл, но уже видно, чего хочет

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о результате матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0).
«Результат закономерен. Не стал бы ругать «Спартак»: в первый раз увидел, что есть какая-то идея и цельность в игре. Из достоинств отмечу: тренер хоть только и пришёл, но уже видно, чего он хочет. Раньше этого не было. С «Зенитом» была осмысленность и разнообразность в атаке.
Состав у «Зенита» сумасшедший: они лучше «Спартака» в командной игре. Это говорит и о подборе игроков, и о длине скамейки. «Спартак» начал подсаживаться раньше, так как не было взаимозаменяемости. По игре «Спартак» очень неплохой. Счёт не характеризует достоинств команды», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 10 июля 2022
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