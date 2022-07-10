Агент Вендела: интерес от «Фламенго» просто огромный. Всё зависит от воли бога

Сезар Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о возможном уходе 24-летнего бразильца во «Фламенго».
«Вендел очень доволен «Зенитом» и думает только о продолжении карьеры здесь, но в то же время интерес от «Фламенго» просто огромный. Мы оставляем это решение на усмотрение «Зенита». Всё зависит от воли бога», — приводит слова Барбьери Sport24.
Ранее стало известно, что бразильский «Фламенго» хочет подписать Вендела. При этом агент футболиста заявил, что хавбек не будет приостанавливать контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Вице-президент «Фламенго» Марко Браз сообщил, что клуб хочет подписать Вендела. Также функционер отметил, что никуда не торопится с переходом хавбека, поскольку до закрытия трансферного окна ещё есть время.
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