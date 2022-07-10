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В «Лилле» отказались комментировать интерес «Салернитаны» к экс-игроку ЦСКА Языджи

В «Лилле» отказались комментировать интерес «Салернитаны» к экс-игроку ЦСКА Языджи
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В «Лилле» не стали комментировать информацию об интересе к полузащитнику Юсуфу Языджи со стороны «Салернитаны».

«В данный момент у клуба нет достаточного разрешения, чтобы комментировать огромное количество слухов трансферного рынка», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову в пресс-службе клуба.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Языджи выступал за московский ЦСКА на правах аренды. 25-летний турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов. С 2017 года Языджи вызывается в национальную команду Турции. Действующее соглашение Языджи с «Лиллем» рассчитано до 30 июня 2024 года.

ЦСКА по итогам сезона-2021/2022 занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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