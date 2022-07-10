Стало известно, кто может заменить Бальбуэну в московском «Динамо»

Определился футболист, которым московское «Динамо» может заменить ушедшего парагвайского защитника Фабиана Бальбуэну.

По данным «РБ Спорт», одним из приоритетных кандидатов на замену 30-летнему Бальбуэне является 22-летний парагваец Роберто Фернандес. Переговоры с ним находятся на продвинутой стадии.

Стоимость футболиста, выступающего за молодёжную сборную Парагвая, Transfermarkt оценивает в € 1,3 млн. Фернандес — самый дорогой игрок клуба «Гуарани».

Напомним, Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать соглашения с российскими командами. Парагвайский футболист выступал за «Динамо» с лета 2021 года. Всего Бальбуэна провёл за московский клуб 32 матча и забил три гола. С 2015 года защитник вызывается в сборную Парагвая.