Стало известно, кто может заменить Бальбуэну в московском «Динамо»
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Определился футболист, которым московское «Динамо» может заменить ушедшего парагвайского защитника Фабиана Бальбуэну.
По данным «РБ Спорт», одним из приоритетных кандидатов на замену 30-летнему Бальбуэне является 22-летний парагваец Роберто Фернандес. Переговоры с ним находятся на продвинутой стадии.
Стоимость футболиста, выступающего за молодёжную сборную Парагвая, Transfermarkt оценивает в € 1,3 млн. Фернандес — самый дорогой игрок клуба «Гуарани».
Напомним, Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать соглашения с российскими командами. Парагвайский футболист выступал за «Динамо» с лета 2021 года. Всего Бальбуэна провёл за московский клуб 32 матча и забил три гола. С 2015 года защитник вызывается в сборную Парагвая.
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