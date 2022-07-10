«Бохум» объявил о переходе украинского защитника «Динамо» Ивана Ордеца

Немецкий клуб «Бохум», выступающий в Бундеслиге, объявил о трансфере украинского защитника московского «Динамо» Ивана Ордеца. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, Ордец приостановил контракт с московским клубом до лета 2023 года.

Иван Ордец провёл за московское «Динамо» в минувшем сезоне-2021/2022 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и получил три жёлтые карточки. Последним официальным матчем Ивана в составе «Динамо» была игра с санкт-петербургским «Зенитом» 12 декабря 2021 года. Ранее появлялась информация, что футболистом также интересуется «Базель».

Ордец является воспитанником донецкого «Шахтёра», за который он выступал до 2019 года.

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