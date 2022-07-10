Бельгия — Исландия: прямая трансляция матча женского чемпионата Европы начнётся в 19:00
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Сегодня, 10 июля, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд сыграют сборные Бельгии и Исландии. Встреча пройдёт на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Начало матча – в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе со шведкой Тесс Олофссон. Ассистенты рефери — шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. В роли четвёртого арбитра выступит судья из Северной Македонии Ивана Пройковска.
Соперниками сборных Бельгии и Исландии по группе D являются национальные команды Франции и Италии. Турнир продлится до 31 июля. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.
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