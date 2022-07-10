Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бельгия — Исландия: прямая трансляция матча женского чемпионата Европы начнётся в 19:00

Бельгия — Исландия: прямая трансляция матча женского чемпионата Европы начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 10 июля, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд сыграют сборные Бельгии и Исландии. Встреча пройдёт на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Начало матча – в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе со шведкой Тесс Олофссон. Ассистенты рефери — шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. В роли четвёртого арбитра выступит судья из Северной Македонии Ивана Пройковска.

Соперниками сборных Бельгии и Исландии по группе D являются национальные команды Франции и Италии. Турнир продлится до 31 июля. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022