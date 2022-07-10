Франция — Италия: прямая трансляция игры женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 10 июля, состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы среди женских команд Франция — Италия. Встреча пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с английской судьёй Ребеккой Уэлч. Ассистенты рефери — представительницы Англии Сиан Мэсси-Эллис и Лиза Рашид. В роли четвёртого арбитра выступит судья из Шотландии Лоррейн Уотсон.



Соперниками сборных Франции и Италии по группе D являются национальные команды Бельгии и Исландии, которые также проведут встречу сегодня. Турнир продлится до 31 июля. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.