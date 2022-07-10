Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Италия: прямая трансляция игры женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Франция — Италия: прямая трансляция игры женского чемпионата Европы начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 10 июля, состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы среди женских команд Франция — Италия. Встреча пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с английской судьёй Ребеккой Уэлч. Ассистенты рефери — представительницы Англии Сиан Мэсси-Эллис и Лиза Рашид. В роли четвёртого арбитра выступит судья из Шотландии Лоррейн Уотсон.

Соперниками сборных Франции и Италии по группе D являются национальные команды Бельгии и Исландии, которые также проведут встречу сегодня. Турнир продлится до 31 июля. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022