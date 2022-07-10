Кобелев заявил, что Бальбуэна поступил по-свински, решив приостановить контракт с «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о решении защитника Фабиана Бальбуэны приостановить контракт с московским клубом.
«Мягко говоря, некрасивый поступок. Если бы Фабиан хотел, то он должен был сделать это намного раньше, чтобы у клуба было время. Уходить за неделю до начала чемпионата… Бальбуэна поступил по-свински.
Для «Динамо» уход парагвайца — серьёзная потеря. Ведь ещё ушли Ордец и Евгеньев. Клуб остаётся без центральных защитников. Не очень понятно, есть ли кто-то в резерве, а также в списках на покупку», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать соглашения с российскими командами. Парагвайский футболист выступал за «Динамо» с лета 2021 года.
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