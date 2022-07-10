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Матч Нидерланды — Швеция — самый посещаемый за все женские ЧЕ без участия страны-хозяйки

Матч Нидерланды — Швеция — самый посещаемый за все женские ЧЕ без участия страны-хозяйки
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Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских сборных, в котором встретились команды Нидерландов и Швеции, посетили 21 342 болельщика.

Таким образом, был обновлён рекорд посещаемости матчей в истории групповых этапов женских Евро без участия страны-хозяйки. Прежний рекорд установили женские сборные Испании и Финляндии, которые провели встречу 8 июля. Посещаемость этой игры, завершившейся победой испанской команды со счётом 4:1, составила 16 819 зрителей.

Матч Нидерланды — Швеция состоялся вчера, 9 июля, на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия) и завершился ничьей со счётом 1:1. Чемпионат Европы — 2022 среди женских национальных команд продлится до 31 июля. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.

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