Льюис Хэмилтон посвятил пост Меган Рапино и Симоне Байлз, получившим награды от Байдена

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес», посвятил «сториз» своего «Инстаграма»* футболистке сборной США Меган Рапино и четырёхкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике американке Симоне Байлз.
Президент США Джо Байден 7 июля наградил Рапино и Байлз Президентской медалью свободы — высшей гражданской наградой в стране.
Хэмилтон выложил фотографии спортсменок, которых награждает Байден, у себя в аккаунте.
Меган Рапино стала первой футболисткой и одной из шести женщин-спортсменок, удостоившихся этой награды, наряду с гимнасткой Симоной Байлз, теннисисткой и активисткой Билли Джин Кинг, легкоатлеткой и гольфисткой Бэйб Захариас, баскетболисткой Пэт Саммит и гольфисткой Анникой Соренстам.
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
- 10 июля 2022
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