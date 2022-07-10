Р. Билялетдинов: пенальти в ворота «Зенита» был — гол мог вселить уверенность в «Спартак»

Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал результат матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0).

«Зенит» подтвердил статус фаворита — чуда не произошло. Первый гол — спонтанность. Но даже и без этого гола «Зенит» додавил бы. Четвёртый гол — просто подарок: Литвинов выкатил на пятачок. Если подводить итоги, то первый и четвёртый голы — стечение обстоятельств.



Пенальти, на мой взгляд, был. Да, можно сказать, что Зиньковский действовал агрессивно. Но контакт в борьбе за мяч — не всегда нарушение правил. Маленькие футбольные хитрости. Контакт есть в любом моменте. Система VAR же была — можно было давать пенальти. Ощущение забитого гола могло вселить уверенность в «Спартак». В целом «Зенит» выглядел солиднее, сыграннее и увереннее. Семёрка бразильцев будет задавать тон», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.