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Р. Билялетдинов: пенальти в ворота «Зенита» был — гол мог вселить уверенность в «Спартак»

Р. Билялетдинов: пенальти в ворота «Зенита» был — гол мог вселить уверенность в «Спартак»
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Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал результат матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0).

«Зенит» подтвердил статус фаворита — чуда не произошло. Первый гол — спонтанность. Но даже и без этого гола «Зенит» додавил бы. Четвёртый гол — просто подарок: Литвинов выкатил на пятачок. Если подводить итоги, то первый и четвёртый голы — стечение обстоятельств.

Пенальти, на мой взгляд, был. Да, можно сказать, что Зиньковский действовал агрессивно. Но контакт в борьбе за мяч — не всегда нарушение правил. Маленькие футбольные хитрости. Контакт есть в любом моменте. Система VAR же была — можно было давать пенальти. Ощущение забитого гола могло вселить уверенность в «Спартак». В целом «Зенит» выглядел солиднее, сыграннее и увереннее. Семёрка бразильцев будет задавать тон», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Ни в коем случае не будем сильно расстраиваться». Реакция на 0:4 «Спартака» от «Зенита» «Ни в коем случае не будем сильно расстраиваться». Реакция на 0:4 «Спартака» от «Зенита»
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