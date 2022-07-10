Фанаты из Нидерландов и Швеции зажигают на женском Евро-2022 в Англии. Видео

В Шеффилд (Англия) на матч группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Нидерланды — Швеция приехало множество голландских и шведских болельщиков.
Часть баров города окрасилась в жёлтый цвет, так как там расположились болельщики шведской сборной, а фан-зона в парке превратилась в оранжевое море. Фанаты маршировали по улицам Шеффилда, распевали кричалки и танцевали, а потом отправились на стадион, чтобы поддержать свои национальные команды.
Напомним, матч Нидерланды — Швеция состоялся вчера, 9 июля, на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия) и завершился ничьей со счётом 1:1. На этой игре был обновлён рекорд посещаемости матчей без участия страны-хозяйки в истории групповых этапов женских Евро. Встречу женских команд Нидерландов и Швеции на стадионе посмотрели 21 342 болельщика.
- 10 июля 2022
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