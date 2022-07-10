329 игроков АПЛ находятся под расследованием из-за подозрений в уходе от уплаты налогов

329 футболистов английской Премьер-лиги находятся под расследованием из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. Это рекордное количество игроков по этому показателю за всю историю лиги. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) и Футбольная ассоциация Англии (FA) также проводят расследования в отношении одного из лидирующих клубов АПЛ за осуществление офшорных платежей агентам. Всего под подозрением в обходе финансовых правил находятся 31 клуб и 91 агент.

Напомним, ранее налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) направила иск в адрес ФК «Ньюкасл» в размере € 6 млн за предполагаемое уклонение от уплаты налогов в период с 2011 по 2013 год. Юристы английского клуба подали апелляцию и намерены обжаловать обвинения в суде. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, данный иск связан с расследованием, которое началось ещё в 2017 году, в то время, когда клубом владел англичанин Майк Эшли.

HMRC обвинил клуб в масштабном уклонении от уплаты налогов при трансферах игроков.

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