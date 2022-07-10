«Барселона» продаст Тринкана всего за € 10 млн. Два года назад за него отдали € 31 млн

Каталонская «Барселона» согласилась продать молодого португальского вингера Франсиску Тринкана за € 10 млн лиссабонскому «Спортингу». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Уточняется, что каталонский клуб будет иметь опцию обратного выкупа. Контракт между игроком и клубом согласован до июня 2027 года.

22-летний Франсиску Тринкан является воспитанником «Браги», именно из этого клуба он перешёл в «Барселону» за € 31 млн.

В минувшем сезоне португальский футболист выступал на правах аренды за английский «Вулверхэмптон». Тринкан в 30 матчах во всех турнирах отметился тремя голами и одной голевой передачей.

В футболке «Барселоны» Франсиску успел выйти на поле в 42 встречах, отметившись в них четырьмя голами и двумя результативными передачами.