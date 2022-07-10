Даниил Лесовой сменил игровой номер на 11-й

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой сменил свой игровой номер в преддверии старта нового сезона. Официальный сайт «Динамо» сообщает, что теперь игрок будет выступать под 11-м номером.

«В детстве я играл под 11-м номером, и он ассоциируется у меня с удачной игрой, когда всё хорошо получалось. Поэтому, когда этот номер освободился, я решил его взять», — приводит слова Даниила официальный сайт бело-голубых.

До этого Лесовой выступал под 19-м номером. Ранее под 11-м номером выступал нападающий Николай Комличенко, который недавно перешёл в «Ростов».

В сезоне-2021/2022 Лесовой появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Первую часть сезона Даниил пропустил из-за травмы крестообразной связки колена.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в € 4 млн.