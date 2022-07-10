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Роман Широков: ошибочное мнение, что с бюджетом «Зенита» любой тренер стал бы легендой

Роман Широков: ошибочное мнение, что с бюджетом «Зенита» любой тренер стал бы легендой
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков ответил на высказывание Андрея Канчельскиса про нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Ошибочное мнение, что с бюджетом «Зенита» любой тренер стал бы легендой. У многих команд есть хороший бюджет: одни за 19 лет три титула выигрывают, а другие за последние четыре года выиграли семь. Всё-таки здесь тоже тренерское мастерство необходимо. Также дорогими футболистами нужно уметь управлять: у каждого свой характер, к каждому нужно найти подход», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 9 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.

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