Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от первого сезона в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» нападающий Эрлинг Холанд рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в футболке «горожан».
«Я уверен, что мы хорошо проведём время вместе. Ожидания от этого сезона – познакомиться с командой, наладить контакт и получать удовольствие. Когда я получаю удовольствие, я забиваю голы и выигрываю матчи. Это будет особенным моментом.
Надеюсь, предсезонная подготовка быстро пройдёт и мы сможем приступить к важным играм. Это удивительная команда, и мне просто нужно продолжать работать и становиться лучше.
Думаю, это будет здорово. Мой отец играл здесь несколько лет. Приятно повторить то, что он когда-то делал. Это нечто особенное. Я играл против «Манчестер Сити» полтора года назад, это были особенные встречи. Также я смотрел все матчи «Ман Сити», — цитирует Холанда Sky Sports.
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