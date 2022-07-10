Томас Цорн: «Локомотив» не собирается рассматривать предложения о продаже Баринова

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал возможную продажу полузащитника Дмитрия Баринова.
«Баринов — ключевой игрок и лидер команды. Мы не собираемся рассматривать предложения о его продаже или аренде», — передаёт слова Томаса Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.
В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны московского «Динамо».
- 10 июля 2022
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