«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на последний товарищеский матч перед стартом сезона
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на последний товарищеский матч перед стартом нового сезона. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон, Тикнизян, Карпукас, Баринов, Миранчук, Керк, Камано, Изидор.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Паршивлюк, Моро, Гагнидзе, Фомин, Грулёв, Макаров, Смолов.
По итогам сезона-2021/2022 московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» расположился на шестой строчке. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».
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