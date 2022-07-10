«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на последний товарищеский матч перед стартом сезона

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на последний товарищеский матч перед стартом нового сезона. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».



«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон, Тикнизян, Карпукас, Баринов, Миранчук, Керк, Камано, Изидор.



«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Паршивлюк, Моро, Гагнидзе, Фомин, Грулёв, Макаров, Смолов.



По итогам сезона-2021/2022 московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» расположился на шестой строчке. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».